È MIKA il primo nome del cartellone di Tener-a-mente 2025 a Gardone Riviera (BS)

È Mika il primo artista annunciato in cartellone dal Festival del Vittoriale Tener-a-mente 2025! In programma giovedì 24 luglio del prossimo anno, il concerto vedrà sul palcoscenico di Gardone Riviera (BS) il poliedrico artista anglo libanese che torna in Italia per presentare al pubblico i suoi più grandi successi.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3ZiuAtC

Il Festival del Vittoriale riparte con la sua quattordicesima edizione portando sul palcoscenico il talento multiforme di Mika. Un’opportunità unica per immergersi nella sua musica e vivere l’emozione di un concerto dalle mille sfaccettature nella magia e nell’intimità dell’anfiteatro di d’Annunzio. Un ambiente che l’artista, noto per il suo carisma travolgente, il talento eclettico e la capacità di mescolare melodie pop con sonorità intense e coinvolgenti, ha scelto per instaurare un legame diretto e autentico con il pubblico.

Mika, nato a Beirut nel 1983, è un cantautore e intrattenitore che ha raggiunto la fama internazionale nel 2007 grazie al singolo “Grace Kelly”. In oltre diciassette anni di una carriera caratterizzata da un suono pop dalle molteplici sfumature – che trae ispirazione dall’indie e dal glam rock degli anni ’70 – ha vinto, tra gli altri, quattro World Music Awards, un Brit Award, ha ricevuto una nomination ai Grammy e due agli MTV Music Awards. Nel 2008, ha tenuto il suo primo concerto in uno stadio, al Parco dei Principi di Parigi, e nel 2012 è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere dalla Repubblica Francese. Molto amato in Italia, ha partecipato a numerosi programmi televisivi e festival musicali e nel 2022, insieme ad Alessandro Cattelan e Laura Pausini, ha co-condotto la 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest a Torino dove nella serata conclusiva si è esibito in un medley dei suoi successi.

L’appuntamento è per giovedì 24 luglio 2025 alle ore 21.15 all’anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera (BS). Il Festival prenderà, invece, il via a giugno e vedrà sul palcoscenico numerosi artisti internazionali e grandi interpreti del cantautorato italiano. Diventato un appuntamento imperdibile per gli appassionati, Tener-a-mente ospiterà personalità di rilievo che contribuiranno a rendere questa edizione unica, mantenendo – come sempre – una proposta eterogenea con l’obiettivo di attrarre un ampio pubblico e avvicinare sempre più persone al mondo dell’arte e della musica.

MIKA – Tour 2025

SABATO 19/07/2025 – PERUGIA – Umbria Jazz

DOMENICA 20/07/2025 – TARVISIO (UD) – No Border Music Festival

MARTEDì 22/07/2025 – ESTE (PD) – Este Music Festival

GIOVEDì 24/07/2025 – GARDONE RIVIERA (BS) – Festival Del Vittoriale Tener-A-Mente

