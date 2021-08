DREAM THEATER: a Maggio 2022 in concerto a Milano, Roma e Padova

DREAM THEATER, due volte nominati ai Grammy e con oltre 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo, sono la band progressive metal più grande e influente di sempre e in oltre trent’anni di carriera il loro inconfondibile stile ha ispirato generazioni di musicisti.



La band di John Petrucci e James LaBrie pubblicherà il nuovo attesissimo album “A View From the Top of the World” il 22 ottobre 2021 per InsideOut Music, già anticipato dall’ottimo singolo “The Alien” uscito nelle scorse settimane.



Oggi il gruppo newyorkese annuncia il “Top Of The World Tour” che li riporterà nelle grandi arene europee!



Tre gli show previsti in Italia:

06 maggio 2022 – Roma – Palazzo dello Sport

07 maggio 2022 – Milano – Mediolanum Forum

08 maggio 2022 – Padova – Kioene Arena



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/dreamtheater2022 dal 3 settembre

DREAM THEATER – Tour 2022

06 MAGGIO 2022 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/dreamtheater2022

– Prevendita Metalitalia dal 1 settembre alle ore 10.00

– Vendita generale dal 3 settembre alle ore 10.00



Parterre in piedi € 45,00 + d.p.

Primo Anello Numerato € 65,00 + d.p.

Secondo Anello Numerato € 50,00 + d.p.

Terzo Anello Numerato € 45,00 + d.p.



Summit VIP Package € 367,31 compreso biglietto nelle prime file del Primo Anello Numerato:

– 1 biglietto di ingresso allo show – Settore Primo Anello Numerato

– Foto opportunity (con distanziamento sociale) con i membri dei Dream Theater durante il pre-show

– Una VIP Tote Bag contenente:

• 1 esclusiva bandiera da parete

• 1 set con plettro e cofanetto da collezione

• 1 foto autografata 8X10

• 1 laminato celebrativo con cordino

• 1 esclusiva spilla smaltata dedicata all’album

• Accoglienza VIP presso la venue

• Disponibilità limitata



Base Camp VIP Package € 227,93 euro compreso biglietto migliori posti nel Secondo Anello Numerato centrale:

– 1 biglietto di ingresso allo show – Settore Secondo Anello Numerato

– Una VIP Tote Bag contenente:

• 1 esclusiva bandiera da parete

• 1 set con plettro e cofanetto da collezione

• 1 foto autografata 8X10

• 1 laminato celebrativo con cordino

• 1 esclusiva spilla smaltata dedicata all’album

• Accoglienza VIP presso la venue

• Disponibilità limitata

07 MAGGIO 2022 – MILANO – MEDIOLANUM FORUM

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/dreamtheater2022

– Prevendita Metalitalia dal 1 settembre alle ore 10.00

– Vendita generale dal 3 settembre alle ore 10.00



Parterre in piedi € 45,00 + d.p.

Tribuna Gold Numerata € 65,00 + d.p.

Tribuna A Numerata € 65,00 + d.p.

Anello B Numerato € 55,00 euro + d.p.



Summit VIP Package € 367,31 compreso biglietto prime file della tribuna gold numerata

– 1 biglietto di ingresso allo show – Settore Tribuna Gold Numerata

– Foto opportunity (con distanziamento sociale) con i membri dei Dream Theater durante il pre-show

– Una VIP Tote Bag contenente:

• 1 esclusiva bandiera da parete

• 1 set con plettro e cofanetto da collezione

• 1 foto autografata 8X10

• 1 laminato celebrativo con cordino

• 1 esclusiva spilla smaltata dedicata all’album

• Accoglienza VIP presso la venue

• Disponibilità limitata



Base Camp VIP Package € 245,18 compreso biglietto nella Tribuna Gold Numerata centrale

– 1 biglietto di ingresso allo show – Settore Secondo Anello Numerato

– Una VIP Tote Bag contenente:

• 1 esclusiva bandiera da parete

• 1 set con plettro e cofanetto da collezione

• 1 foto autografata 8X10

• 1 laminato celebrativo con cordino

• 1 esclusiva spilla smaltata dedicata all’album

• Accoglienza VIP presso la venue

• Disponibilità limitata

08 MAGGIO 2022 – PADOVA – KIOENE ARENA

Solo posti a sedere.



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/dreamtheater2022

– Prevendita Metalitalia dal 1 settembre alle ore 10.00

– Vendita generale dal 3 settembre alle ore 10.00



Poltronissima € 70,00 + d.p.

Platea Numerata € 55,00 + d.p.

Tribuna Gold Gialla € 55,00 + d.p.

Tribuna Numerata Blu/Rosso € 50,00 + d.p.

Tribuna Vis. Laterale Blu/Rosso € 40,00 + d.p.



Summit VIP Package € 373,06 compreso biglietto Poltronissima

– 1 biglietto di ingresso allo show – Settore Poltronissima

– Foto opportunity (con distanziamento sociale) con i membri dei Dream Theater durante il pre-show

– Una VIP Tote Bag contenente:

• 1 esclusiva bandiera da parete

• 1 set con plettro e cofanetto da collezione

• 1 foto autografata 8X10

• 1 laminato celebrativo con cordino

• 1 esclusiva spilla smaltata dedicata all’album

• Accoglienza VIP presso la venue

• Disponibilità limitata



Base Camp VIP Package € 250,93 compreso biglietto Poltronissima

– 1 biglietto di ingresso allo show – Settore Poltronissima

– Una VIP Tote Bag contenente:

• 1 esclusiva bandiera da parete

• 1 set con plettro e cofanetto da collezione

• 1 foto autografata 8X10

• 1 laminato celebrativo con cordino

• 1 esclusiva spilla smaltata dedicata all’album

• Accoglienza VIP presso la venue

• Disponibilità limitata