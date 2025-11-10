Dopo 13 anni tornano i KARNIVOOL in concerto l’8 maggio 2026 a Trezzo sull’Adda (Milano)

Per la prima volta in tredici anni, il fenomeno prog più scottante dell’Australia approda in Italia. Hellfire Booking Agency annuncia i Karnivool!
Accordature fuori dal comune, influenze progressive dei Tool e una presenza live schiacciante, i Karnivool portano le fiamme dall’incendio dall’Australia in tutto il globo, svettando perfino al secondo posto delle classifiche ARIA e spopolando nelle classifiche indipendenti australiane. Panorami sonori variegati e travolgenti, ritmi complessi e melodie tumultuose ed emotive, i Karnivool si traducono sempre in rilasci d’oro o di platino, incendiando perfino palchi come ArcTanGent, Download, Greenfield ed Hellfest.
Dopo un’assenza di oltre un decennio dai nostri club, i Karnivool portano con sé il fuoco dell’inferno e quelle bombe degli Intervals.
Non perdetevi la loro data esclusiva al Live Club di Trezzo sull’Adda (Milano) il prossimo maggio.
8 MAGGIO 2026 | LIVE CLUB, TREZZO SULL’ADDA (MILANO)
Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4p3Q8V0