Dopo 10 anni tornano gli SCREECHING WEASEL in concerto il 10 Maggio a Trezzo sull’Adda (Milano)

A dieci anni dalla loro ultima performance su suolo italiano, Hellfire Booking Agency annuncia il ritorno degli Screeching Weasel!

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4sJwrED

Dalla loro formazione a fine Anni ’80 ad oggi, gli Screeching Weasel hanno conquistato ogni angolo del globo underground con un punk rock ultra veloce, ironico e melodico così travolgente da lasciare un’impronta indelebile su una generazione che spazia dai Blink 182 ai Teenage Bottlerocket.

Guidati dal carismatico frontman Ben Weasel, gli Screeching Weasel si distinguono per concerti adrenalinici e mosh incontenibili racchiusi in 14 album in studio, innumerevoli split ed EP e palchi condivisi con i più grandi del genere, fra cui NOFX, The Queers e Green Day.

Gli Screeching Weasel saranno dei nostri per un’unica serata di puro punk rock questo maggio, dieci anni dopo le ultime ossa rotte. Allenate bene il vostro indice: vi vogliamo un* sull’altr* col dito puntato.

SCREECHING WEASEL

10 MAGGIO 2026 – LIVE CLUB – TREZZO SULL’ADDA (MILANO)

Via Giuseppe Mazzini, 58

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4sJwrED