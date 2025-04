DOOL: la band olandese in concerto il 27 Aprile a Milano

All Things Live Italy è felice di presentare DOOL, la band olandese che ha saputo fondere con maestria il rock progressivo, il metal e il post-rock in un linguaggio musicale personale e profondamente evocativo. Il gruppo sarà in Italia per un’unica, attesissima data:

27 Aprile 2025 @ Milano – Legend Club

I biglietti sono acquistabili su DICE https://link.dice.fm/W85e229f03cb

Un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo i brani del nuovo, attesissimo album “The Shape Of Fluidity”, in un concerto che si preannuncia come un viaggio travolgente ed emozionante nel cuore del sound della band.

Dopo gli acclamati album Here Now, There Then (2017) e Summerland (2020), i DOOL tornano con un nuovo, ipnotico lavoro: “The Shape Of Fluidity”. Prodotto da Magnus Lindberg (Cult Of Luna, Russian Circles, Tribulation) e masterizzato da Ted Jensen (Ghost, Mastodon, Muse), il disco rappresenta l’apice della maturità artistica del collettivo.

Il nuovo album è un viaggio sonoro e concettuale nella fluidità dell’identità in un mondo in continuo cambiamento. Attraverso riff possenti, atmosfere oniriche e un songwriting che unisce potenza e introspezione, la band esplora il caos, l’impermanenza e la ricerca del sé. Al centro del racconto personale di Raven van Dorst, voce e anima del gruppo, emerge il tema dell’identità di genere e della rinascita personale.

Nati nel 2015 dalle ceneri di The Devil’s Blood e Elle Bandita, i DOOL hanno rapidamente conquistato la scena europea, partecipando a festival come Wacken Open Air, Hellfest, Graspop, Wave Gotik Treffen, Desertfest e molti altri. Il loro sound magnetico e la loro intensa presenza scenica li hanno resi un’esperienza live da non perdere, culminata nella pubblicazione del live album Visions of Summerland, registrato nella suggestiva Arminiuskerk di Rotterdam.Nel 2024, la band torna a solcare i palchi con rinnovata energia, a partire dall’inaugurale show al leggendario Roadburn Festival nei Paesi Bassi.

