DINOSAUR JR. quest’estate in concerto a Milano, Pesaro, Bologna e Prato

Band di culto della scena indie americana, in attività dai primi anni ’80, i Dinosaur Jr combinano elementi hardcore e punk con tratti di classic rock: un sound unico, sguaiato e rumoroso, con momenti di accattivante melodia, che ha ispirato musicisti a ogni latitudine. Un nome per tutti, i Nirvana di Kurt Cobain.

5 giugno 2022 – TREZZO SULL’ADDA (MI) – Live Music Club > Biglietti <

7 giugno 2022 – PESARO – Parco Miralfiore

8 giugno 2022 – BOLOGNA – Nova Festival

9 giugno 2022 – PRATO – Off Tune Festival

Reduci dalla recente pubblicazione di “Sweep It Into Space”, i giganti dell’indie rock americano arrivano in Italia in formazione originale, con J Mascis alla chitarra e voce, Lou Barlow al basso e voce, Murph alla batteria. Il disco originariamente previsto per il 2020, a causa dei ritardi dovuti alla pandemia, è uscito nella primavera dello scorso anno.

Con “Sweep It Into Space” i Dinosaur Jr danno spazio al loro inconfondibile sound, continuando ad espandere l’universo personale, senza mai perdere la propria anima. L’album vede la presenza di Kurt Vile in veste di co-produttore, donando ancora più spessore alla già vivace vena melodica della band. Lou Barlow ci regala autentiche gemme dall’aria neo-60s, J Mascis ricama riff di chitarra ricordando a tutti il suo amore per gli Stooges, mentre Murph lavora dietro ai tamburi con la precisione di un metronomo.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/dinosaurjr2022

https://www.amatmarche.net/



https://novabologna.it/



Ad aprire la serata saranno Appaloosa, Djeco e Astrogang

Biglietti in vendita su www.dice.fm