dEUS: la band belga in concerto il 29 marzo a Milano

A febbraio 2023 uscirà “How To Replace It” il loro ottavo album in studio e il primo in dieci anni; distintivo e fantasioso, melodico ma provocatoriamente fuori luogo, unico ma soprattutto, inconfondibilmente dEUS. Anche il titolo sembra straordinariamente irriconoscibile ma con un’allusione ad un profondo senso di saggezza.

dEUS

29 MARZO 2023 – MILANO – MAGAZZINI GENERALI

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3SWB0rP

Oppure qui > https://ticketmasteritalia.46uy.net/JrD0ze

Posto Unico: € 27,00 + diritto di prevendita

Anteprima My Live Nation dalle ore 10.00 di martedì 8 novembre

Vendita generale dalle ore 10.00 di giovedì 10 novembre

Ventotto anni dopo il loro disco di debutto, i dEUS rimangono dei sostenitori dell’indie, spingendosi sempre oltre, infinitamente curiosi e creativamente irrequieti.

“Dopo così tanti anni, vogliamo fare così tanti festival e suonare in così tanti posti“, dice Tom Barman. “Non vediamo l’ora di fare queste canzoni dal vivo.”

Tom Barman, Stef Camil Karlens, Klaus Janzoons, Jules de Borgher e Rudy Trouvé formano nel 1991 i dEUS ma solo nel 1994 pubblicano il disco d’esordio “Worst Case Scenario”. L’album mixa l’indie-rock di gruppi come Pixies e Sonic Youth con sperimentazioni a base di violini e jazz. Dopo l’EP “My sister is my clock” del 1995 (13 brani in un’unica traccia), nel 1996 la formazione belga stampa il seguito del fortunato debutto, “In A Bar, Under The Sea”.

Nel 1997 Stef Camil Karlens lascia i dEUS per dedicarsi a pieno titolo al progetto Zita Swoon. Il 1999 vede l’arrivo del terzo album della band intitolato “The Ideal Crash”, un disco nel quale il gruppo mescola sapientemente il lato più sperimentale a quello più melodico.

Dopo gli ottimi consensi riscossi con questo lavoro, la band sparisce per diverso tempo, riapparendo solo nel 2005 con l’album “Pocket Revolution” che vede i soli Barman e Janzoons come membri originali, affiancati da Stéphane Misseghers, Alan Gevaert e Mauro Pawlowski.

Nel 2008, dopo aver costruito un proprio studio di registrazione nella loro città natale, i dEUS stampano il nuovo album “Vantage Point”, un album leggermente più pop rispetto ai precedenti lavori del gruppo.

Trascorrono altri tre anni prima di vedere un nuovo lavoro di inediti “Keep You Close”, che nel 2011 raccoglie ottimi consensi di critica e pubblico, tornando ad un sound più rock.

A sorpresa, il 1° giugno 2012, la formazione belga pubblica “Following Sea”, nuovo e ultimo album pubblicato dalla band che segue la scia del precedente che include la prima canzone in francese mai cantata da Tom Barman e soci (“Quatre mains”), una sorta di colonna sonora di un thriller di spionaggio. Altri brani particolari sono ’Nothings’, ‘The Soft Fall’ e ‘Crazy About You’.

