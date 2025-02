DEFTONES in concerto il 17 giugno 2025 al Carroponte di Milano

La band multiplatino e vincitrice di un Grammy, Deftones, arriva in Italia martedì 17 giugno 2025 al Carroponte di Milano.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3WLm6cG

Prevendita My Live Nation dalle 10.00 di giovedì 6 febbraio

Vendita generale dalle 10.00 di venerdì 7 febbraio

La notizia fa seguito a un 2024 intenso per la band, caratterizzato da esibizioni di spicco al Coachella, al Primavera Sound e al Lollapalooza. Si sono inoltre uniti ai System Of A Down per un enorme evento sold-out al Golden Gate Park con 50.000 fan.

I Deftones hanno inoltre dato vita al loro quinto festival annuale Dia De Los Deftones, che ha registrato il tutto esaurito, il 2 novembre 2024 al Petco Park di San Diego, in California. Il festival, organizzato e curato dai Deftones, ha visto anche la partecipazione di IDLES, Sunny Day Real Estate, Health, Paris Texas, Duster, Gel, e Qendresa.

I Deftones sono conosciuti per la loro capacità di creare un legame speciale con il pubblico durante le esibizioni dal vivo, con un’intensa carica emotiva che attraversa i brani più soft e quelli più potenti. I fan italiani potranno vivere un’esperienza irripetibile, con un sound ricco e profondo che solo i Deftones sanno regalare.

Il loro stile è diventato un punto di riferimento per milioni di appassionati di rock, metal, e alternative, e la band continua a influenzare nuove generazioni di musicisti.

DEFTONES

Formatisi a Sacramento nel 1988, i Deftones, vincitori di un GRAMMY® Award multi-platino, sono una delle band alternative più influenti al mondo. La band, composta da Chino Moreno, Frank Delgado, Stephen Carpenter e Abe Cunningham, ha pubblicato nove album in studio, ha venduto oltre 10 milioni di album in tutto il mondo ed è stata ascoltata in streaming 7,1 miliardi di volte. La cultura dei Deftones è considerata una delle più ferventi che esistano.

martedì 17 giugno 2025 – MILANO – Carroponte

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3WLm6cG

Prevendita My Live Nation dalle 10.00 di giovedì 6 febbraio

Vendita generale dalle 10.00 di venerdì 7 febbraio