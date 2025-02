10 curiosità che (forse) non sapevi sugli SLIPKNOT, prepariamoci al concerto di Ferrara 2025

Gli Slipknot saranno in concerto il prossimo 17 Giugno 2025 a Ferrara – Biglietti > https://tidd.ly/4e8Y55i – durante il Ferrara Summer Festival 2025 e, per ingannare l’attesa, vogliamo elencarvi 10 curiosità che potresti non sapere sulla band capitanata da Corey Taylor.

Biglietti > https://tidd.ly/4e8Y55i

1. Outfit e misunderstanding

Come ben sappiamo la band si esibisce e si presenta agli impegni con la stampa mascherati e travestiti. Ci fu un occasione in cui, per ottimizzare i tempi, si cambiarono sul furgone per recarsi ad un impegno legato al lancio del loro nuovo album in uscita. Immaginate però di vedere un gruppo di persone mascherate e vestiti in maniera inusuale scendere da un furgone in centro città e di trovarsi davanti alla polizia che, ignara della loro esistenza, intimò alla band di fermarsi e di stendersi a terra.

2. 742617000027

742617000027 è il codice a barre dell’album omonimo Slipknot, la band detiene legalmente la proprietà di questo barcode.

3. Benzina sul fuoco

La formazione della band ebbe inizialmente luogo in una stazione di benzina, dove Joy Jordison lavorava e venne obbligato, durante un turno di notte, a formare una band da due persone.

4. Una capra viva per un CD

In alcuni negozi di dischi era possibile ottenere l’album omonimo Slipknot in regalo se ci si presentava con una capra viva.

5. Pronto, qui è Des Moines

515 è anche il prefisso telefonico di Des Moines, Iowa.

6. Bestie di satana

Clown, al secolo Shawn Crahan, ha paura dei Koala

7. Ariana Grande

Jim Root apprezza particolarmente Ariana Grande.

8. Da padre in figlio

I Vended sono una band in cui militano sia il figlio di Corey Taylor (

Griffin Taylor ) che il figlio di Shawn Crahan ( Simon Crahan ).

9. Sito web misterioso

Il sito web mkfr1.com è pieno di contenuti sulla loro formazione iniziale.

10. Slipknot & Korn

Hanno molto in comune, oltre ad un sana rivalità musicale, le band spesso si sono incrociate sul palco ed aiutate. È bene sapere che Joy Jordison disegno il logo Slipknot ispirandosi al logo dei Korn.

Biglietti in vendita

Se questa contenuto ti è piaciuto e desideri vedere dal vivo gli Slipknot, puoi ancora acquistare i biglietti.

SLIPKNOT

Martedì 17 Giugno 2025

Ferrara Summer Festival (Ferrara)

Biglietti > https://tidd.ly/4e8Y55i