CORY HENRY: il compositore in concerto il 25 ottobre a Milano per JAZZMI

All Things Live Italy presenta Cory Henry: il compositore, produttore, polistrumentista, virtuoso della tastiera e dell’organo annuncia la data al Fabrique di Milano mercoledì 25 ottobre 2023, in occasione dell’ottava edizione del JAZZMI.

Biglietti solo su DICE https://link.dice.fm/qe253867eadd

Cresciuto a Brooklyn, New York, Cory Henry vive la sua infanzia tra le pagine di spartiti. All’età di due anni inizia a suonare l’organo e al liceo diventa ospite fisso nel locale punto di ritrovo delle stelle nascenti di New York, il Village Underground. Da lì, la sua carriera musicale lo ha catapultato su palchi itineranti con leggende come Roots, Kirk Franklin e Kenny Garrett e gli è valsa un Grammy con l’ensemble jazz Snarky Puppy. Nel 2014, Cory pubblica il suo primo progetto solista, “First Steps”, che ha raggiunto la Top 5 di Billboard Jazz Albums mentre il suo album gospel/jazz fusion del 2016 “The Revival” è stato acclamato dalla critica e presente nel NPR All Things Considered. Due anni dopo, insieme a The Funk Apostles, ha pubblicato “Art of Love”, acclamato dalla critica (New York Times, Billboard e NPR tra gli altri).

Nel 2020 e nel 2022 sono usciti gli ultimi due album di Cory, “Something to Say” e “Operation Funk”: entrambi ricevono le nomination ai Grammy come “Best Progressive R&B Album”.

L’ottava edizione di JAZZMI riporta Milano al centro del jazz. Dal 12 ottobre al 5 novembre tre settimane di concerti nei teatri, nei club e negli spazi alternativi di Milano. E poi film, libri, mostre, eventi speciali, incontri con gli artisti, itinerari musicali, laboratori. L’intera città che vibra di jazz, una musica universale ricca di storia e con radici ben piantate nel futuro.

Tra i primi festival in Italia per affluenza e diffusione e sull’onda del successo delle edizioni precedenti, JAZZMI 2023 rilancia e raddoppia:quest’anno sono venticinque i giorni di programmazione e oltre cento i concerti previsti.

Da non perdere il concerto di Cory Henry il 25 ottobre al Fabrique di Milano: il compositore, produttore, polistrumentista e maestro di tastiera a tutto tondo torna a incantare il pubblico italiano in occasione dell’ottava edizione del JAZZMI.

