CLAP YOUR HANDS SAY YEAH giovedì 28 aprile in concerto al BIKO di Milano

Costello’s Live in coll.ne con DNA Concerti e Circolo Arci BIKO Milano è orgogliosa di presentare il ritorno in Italia di una delle figure più importanti della scena musicale del ventunesimo secolo.

Dall’esordio del 2005 fino al recentissimo EP “Room at the top” pubblicato pochissimi giorni fa, muovendosi sempre verso nuovi orizzonti in termini di arrangiamento e connessione con il pubblico, dopo quasi due decenni Alec Ounswoth e i Clap Your Hands Say Yeah continuano ad essere una delle realtà più originali del panorama indie mondiale.

CLAP YOUR HANDS SAY YEAH

28/04/2022

BIKO via Ettore Ponti, 40 – Milano

Prevendite al costo di 16€ + ddp > https://bit.ly/3JUcNhm

In qualsiasi discussione riguardante cantautori e parolieri indie del 21° secolo, Alec Ounsworth e il suo moniker, Clap Your Hands Say Yeah, occuperanno sempre un posto di rilievo. In pochi sono stati così brillanti, eclettici e intimi, in modo costante e sulla lunga distanza, rifiutandosi di firmare accordi che avrebbero rischiato di compromettere l’autenticità della visione artistica. Questo è ciò che caratterizza maggiormente l’opera di Ounsworth, in particolare il progetto a vita che ha avviato all’inizio degli anni 2000, Clap Your Hands Say Yeah.

E con ogni uscita, fin dal suo esordio omonimo nel 2005, ha raffinato e ampliato il suo suono, assecondando una serie sempre più vasta di influenze. I suoi lavori recenti sono un incontro tra l’eccentrico spirito anticonformista di sempre, una meritata sicurezza di sé, una buona dose di ambizione e un preciso senso della misura. La data milanese sarà anche l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo l’ultimo EP “Room At The Top”, uscito lo scorso 8 aprile: tre nuove tracce caratterizzate da un’atmosfera libera e spontanea e da un approccio giocoso alla composizione.