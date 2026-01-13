CHARLIE PUTH a Luglio in concerto a Pompei (NA) e Cernobbio (CO)

Charlie Puth arriva in Italia venerdì 24 luglio 2026 all’Anfiteatro di Pompei – Beats of Pompeii e sabato 25 luglio 2026 a Villa Erba – Lake Sound Park di Cernobbio (Como). L’artista statunitense ha annunciato il suo quarto album, Whatever’s Clever!, in uscita il 6 marzo 2026 su etichetta Atlantic Records.



Charlie Puth ha anche rivelato che il secondo singolo dal suo prossimo album Whatever’s Clever! uscirà venerdì 16 gennaio. Intitolato “Beat Yourself Up”, il brano precede la sua attesissima esibizione al Super Bowl di San Francisco l’8 febbraio.



Charlie Puth, artista, produttore, musicista e cantautore pluripremiato e acclamato a livello internazionale, ha annunciato oggi il tour mondiale Whatever’s Clever! 2026, rivelando le date principali in Nord America, Europa e Regno Unito. Il tour comprenderà quasi 50 spettacoli, con esibizioni a San Diego, Phoenix, San Francisco, Vancouver, Boston, Nashville, Stoccolma, Barcellona, Parigi, Londra, Varsavia e altre città.

Per il suo tour più ambizioso di sempre, Puth ha messo insieme una band di livello mondiale per portare sul palco i suoi più grandi successi e molto altro, offrendo un’esperienza live indimenticabile. Prodotto da Live Nation, il tour nordamericano vedrà l’artista in cima alle classifiche esibirsi in luoghi iconici come il Madison Square Garden di New York City e il Kia Forum di Los Angeles. Il tour nordamericano vedrà la partecipazione di Daniel Seavey e Lawrence in alcuni spettacoli e di Ally Salort in tutte le date.

Charlie Puth ha dichiarato: “Mi sembra di aver lavorato e atteso tutta la mia carriera per poter offrire a tutti voi questo tipo di spettacolo dal vivo. Abbiamo lavorato duramente per offrirvi il livello musicale e gli arrangiamenti di alto livello che meritate in un concerto dal vivo, e sono davvero entusiasta di portare la mia musica, questa incredibile band e questo spettacolo in alcune delle sale più iconiche del mondo. Sarà divertente!”.



Il suo tour europeo inizierà il 30 giugno al Gröna Lund di Stoccolma e lo porterà in tutta Europa e nel Regno Unito, tra cui Londra, Manchester, Helsinki, Amburgo, Parigi e altre città, prima di concludersi il 30 luglio a Varsavia.

A settembre 2025, Puth ha dato il via a una serie di residency sold-out in piccoli club, a partire dal Blue Note New York. Esibendosi davanti a un pubblico sold-out due volte a sera, Puth ha accolto ospiti speciali tra cui i suoi idoli Babyface e Jimmy Jam sul palco, così come la star di Broadway nominata agli Emmy Anthony Ramos. Il 16 ottobre 2025 ha dato il via alla serie di show sold-out al Blue Note Los Angeles con tanti altri ospiti a sorpresa.