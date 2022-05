CARLOS CIPA: il pianista tedesco ospite sabato 21 maggio a Piano City Milano 2022

Carlos Cipa, giovane pianista e compositore tedesco, artista in esclusiva per Warner Classics, arriva in Italia ospite di Piano City Milano 2022, rassegna che lo vede, peraltro, il più ascoltato sulle piattaforme digitali tra i pianisti in cartellone.

Per l’occasione sabato 21 maggio alle 20:00 all’Ippodromo Snai San Siro, presenterà il live set Redesigns & Correlations, sintesi degli ultimi lavori che nascono dalla stimolante interazione dell’artista con una varietà di strumenti a tastiera dal sound e dal design molto diversi fra loro e da cui Cipa ha preso spunto per scrivere composizioni originali e riscrivere brani della tradizione Classica (Händel, Beethoven, Schubert e Debussy).

Da sempre affascinato dalla sperimentazione, Carlos Cipa unisce la sua formazione classica all’interesse per il pop, il jazz e l’elettronica e non abbandona la voglia di esplorare mondi diversi.

Questo emerge anche nei lavori pubblicati di recente: sia in Correlations (on 11 Pianos) del 2020, raccolta di brani per pianoforte solo registrati su 11 pianoforti dal suono molto differente tra loro, sia negli ultimi brani ispirati da un viaggio a Copenaghen. Nella capitale danese Cipa è stato invitato da un produttore locale di pianoforti per provare i suoi strumenti artigianali, progettati negli anni ’30 insieme al leggendario designer danese Poul Henningsen. Entusiasmato dalla scoperta di questi stravaganti strumenti, Carlos ha deciso di creare un nuovo progetto discografico Redesigns (2021) componendo proprio le quattro ri-composizioni che traggono ispirazione da brani di Händel, Beethoven, Schubert e Debussy. Da questi ultimi due album nasce il live set che presenterà in occasione di Piano City Milano 2022.

Attualmente Cipa è al lavoro su un disco di prossima uscita che avrà sempre al centro le molteplici ispirazioni, stili e influenze che caratterizzano la composizione del giovane pianista.