CALEXICO: a Luglio in concerto a Pistoia, Ravenna, Milano e Udine

Il primo appuntamento è fissato per il 4 luglio alla Fortezza Santa Barbara di Pistoia nell’ambito di Pistoia Blues Festival, il 5 luglio si esibiranno al Palazzo S. Giacomo a Russi (RA) per il Ravenna Festival, il 15 luglio a Milano (TBA), e finirà il loro tour italiano il 17 luglio a Udine in Piazza Castello per Folk Est.

CALEXICO

04 LUGLIO – PISTOIA – Fortezza Santa Barbara / Pistoia Blues Festival

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3UXKkQW



05 LUGLIO – RUSSI (RA) – Palazzo S. Giacomo / Ravenna Festival

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3Idg2SI



15 LUGLIO – MILANO – TBA

17 LUGLIO – UDINE – Piazza Castello / Folk est

Elogiati da NPR per il loro “indie rock tentacolare e cross-culturale”, i Calexico hanno trascorso gran parte degli ultimi trent’anni esplorando polverosi confini musicali del Sud-Ovest dell’America e creando canzoni singolari, cinematografiche, misteriose e grandiose tanto quanto i paesaggi desertici che le hanno ispirate.

I Calexico, formati da Joey Burns, John Convertino, sono un gruppo formatosi in Arizona nel 1996 che sprigiona lo spirito del crossover tipico delle popolazioni del sud degli Stati Uniti al confine con il Messico, in sonorità vicine all’alternative country.

Negli anni i Calexico hanno pubblicato otto album in studio (tra cui “Years To Burn”, in collaborazione con gli Iron & Wine, nominato ai GRAMMY nel 2019), hanno collaborato con molteplici artisti; da Willie Nelson e Jim James a Nancy Sinatra e Neko Case; hanno prodotto e suonato nell’album numero 1 di Amos Lee “Mission Bell”; hanno partecipato a diversi festival, dal Bonnaroo al Lollapalooza, dal Glastonbury al Roskilde, e hanno suonato con artisti del calibro di Wilco, Pavement, Arcade Fire e Andrew Bird, tanto che il Washington Post ha descritto lo show dal vivo della band come “quasi impeccabile” e il WNYC a stupirsi della capacità del gruppo di “ruggire come i Sonic Youth [e] sussurrare come Elliott Smith” sul palco.

L’album uscito nel 2022 dei Calexico, “El Mirador”, si pone sia come punto di osservazione che come faro nell’oscurità; un’opportunità per guardarsi dentro, riflettere sul legame tra la Terra e la sua gente.

Dopo decenni, la musica dei Calexico rimane sconfinata e romantica, con lo sguardo rivolto verso l’orizzonte in cerca della prossima avventura.

