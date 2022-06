BUSH: cancellati i concerti di Londra, Olanda e Germania, ad oggi restano confermate le 3 date italiane

Come si legge dalla pagina facebook dei Bush la band di Gavin Rossdale ha rinviato il concerto di Londra.

Purtroppo per malattia non abbiamo altra scelta che posticipare lo spettacolo di Londra di stasera. Stiamo lavorando per riprogrammare lo spettacolo, quindi tenete stretti i vostri biglietti e sarete aggiornati non appena la nuova data sarà confermata.

Nel frattempo è stato cancellato anche il concerto del 14 giugno al Poppodium 013 in Olanda e allo Skaters Palace in Germania previsto per ieri 15 giugno.

La rock band inglese multi-platino, sarà in tour in Italia per presentare dal vivo, finalmente, “The Kingdom”, il disco uscito durante la pandemia nel maggio 2020. Sono tre gli appuntamenti da non perdere: il 19.06 all’Hall di Padova, il 20.06 al Rock in Roma presso Ippodromo delle Capannelle (nuova venue) e il 21.06 ai Magazzini Generali di Milano. Special guest i MELANCHOLIA, la giovane band italiana che sta conquistando la penisola a suon di concerti sold out e che presenterà live il nuovo EP “SLEEP MODE”, uscito il 18 marzo per RADAR label & Mgmt.

Biglietti disponibili sulla app DICE:

Padova: https://link.dice.fm/fmqSU4GeHqb

Roma: https://link.dice.fm/LD9lDrIeHqb

Milano: https://link.dice.fm/PydPkdEeHqb