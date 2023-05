BUD SPENCER BLUES EXPLOSION: annunciate le prime date del tour 2023 e due nuove canzone inedite

A cinque anni di distanza dal loro ultimo album i BUD SPENCER BLUES EXPLOSION, il duo formato da Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio, tornano con un nuovo progetto musicale che vedrà la luce in autunno, anticipato da due singoli in uscita il 18 maggio per LA TEMPESTA DISCHI.

Il duo annuncia anche le prime date del tour 2023, dieci occasioni imperdibili per apprezzare dal vivo la sua straordinaria potenza musicale:

28 maggio a Milano al MI AMI

25 giugno a Bologna per il GO GO BO

1° luglio a Calmurano (MC) per Borgofuturo

11 luglio a Stupinigi (To) per Sonic park

15 luglio a Vicenza per Jamrock

29 luglio a Genova per Balena

30 luglio a Ome (BS) per Diluvio

13 agosto a Locorotondo (Ba) per il Locus Festival

25 agosto a Bergamo per NXT Station

23-24 settembre a Roma per Spring Attitude

“Di solito un tour è la ripetizione di uno spettacolo costruito, replicato per enne volte, seguendo un ordine più o meno predefinito – raccontano. Questa estate invece suoneremo dal vivo per altri motivi. Uno perché abbiamo musica nuova, germogliata in modo sparso, un po’ per caso, un po’ per fede. E due perché’ serve al nostro spirito. Ogni show sarà una diapositiva a se stante, unica e irripetibile. Solo se persi, saremo sulla strada giusta”