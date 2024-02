BRYAN ADAMS in concerto sabato 9 Novembre al Forum di Milano

Bryan Adams torna in Italia dopo l’incredibile successo del 2022 con il tour So Happy It Hurts, con uno show che includerà sia i brani dell’ultimo album omonimo, sia le innumerevoli hits con cui la star canadese ha occupato le classifiche di tutto il mondo negli ultimi 40 anni.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/bryanadams24

Da Heaven a Summer of 69, da Please Forgive Me e Run To You, la carriera del songwriter canadese è costellata da brani rimasti indelebili nei cuori dei fan di tutto il mondo e dello stesso pubblico italiano. Il tour europeo toccherà un’unica città italiana, Milano, per un’imperdibile serata evento all’insegna del rock.

Bryan Adams è conosciuto per essere uno dei musicisti più entusiasmanti nelle esibizioni dal vivo, la sua naturale presenza scenica e la sua voce incredibile sono garanzia di emozione e divertimento.

L’artista canadese ha all’attivo 17 studio album, tra cui l’ultimo “So Happy It Hurts” (nominato per un Grammy), “Pretty Woman – The Musical”, Classic pt. I e pt. II, che contengono nuove registrazioni dei suoi più grandi successi.

Le sue canzoni gli hanno fruttato numerosi premi e riconoscimenti, tra cui tre candidature agli Oscar, cinque nomination ai Golden Globe, un Grammy Award e 20 Juno Awards.

Bryan Adams continua a girare il mondo in tour suonando la sua musica che è ormai da anni una presenza fissa in tutte le rock radio.

BRYAN ADAMS

SO HAPPY IT HURTS TOUR

SABATO 09/11/2024 – ASSAGO (MI) – Forum

ORE 21,00

Prevendita dalle ore 11 del 9 febbraio