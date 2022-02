BRYAN ADAMS: i concerti di Conegliano (TV), Roma e Firenze spostati a Dicembre 2022

La D’Alessandro e Galli comunica che i tre concerti di Bryan Adams, originariamente previsti per Febbraio 2022 e cancellati a causa della crisi pandemica, verranno recuperati nel prossimo mese di dicembre.

BRYAN ADAMS

LUNEDì 05/12/2022 – CONEGLIANO (TV) – Zoppas Arena

MARTEDì 06/12/2022 – ROMA – Palazzo dello Sport

GIOVEDì 08/12/2022 – FIRENZE – Mandela Forum

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/bryanadams2022

Gli spettatori già in possesso di biglietti per le date di Febbraio potranno usarli per accedere a queste nuove date.

Il songwriter Canadese si presenterà sui nostri palcoscenici con i brani del nuovo album “So Happy It Hurts”, in uscita a Marzo, che andranno ad aggiungersi alle tante hits con cui Bryan Adams ha occupato le classifiche di tutto il mondo negli ultimi 40 anni. Da Heaven a Summer of 69, da Please Forgive Me e Run To You, la carriera di Bryan è costellata da brani che sono nei cuori anche del pubblico Italiano.