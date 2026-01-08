BRUNO MARS: in concerto il 14 luglio 2026 allo Stadio San Siro di Milano

La superstar globale Bruno Mars, vincitore di numerosi GRAMMY® Awards, annuncia oggi The Romantic Tour, il suo primo tour da headliner dopo quasi dieci anni, successivo allo straordinario successo del 24K Magic World Tour partito nel 2017.

Prodotto da Live Nation, sarà il suo primo tour mondiale negli stadi da headliner e comprenderà quasi 40 date tra Nord America, Europa e Regno Unito, configurandosi come uno dei più grandi appuntamenti live globali dell’anno. In Italia, l’appuntamento è fissato per martedì 14 luglio 2026 a Milano, Stadio San Siro.

Biglietti in vendita

su Ticketone > https://tidd.ly/49L2sV2

su Vivaticket > https://tidd.ly/4jvgjlV

e su > https://ticketmaster.evyy.net/brunomars

The Romantic Tour prenderà il via venerdì 10 aprile a Las Vegas presso l’Allegiant Stadium, e porterà l’energia travolgente di Mars in alcune delle principali città del mondo tra cui Houston, Atlanta, Chicago, Toronto, Parigi, Amsterdam, Milano, Denver, Miami e molte altre. Nel corso del tour, Mars sarà protagonista in alcuni dei palchi più iconici al mondo, con date consecutive al Rogers Stadium di Toronto, al Wembley Stadium di Londra, al MetLife Stadium nel New Jersey e al SoFi Stadium di Los Angeles.

Ad accompagnare Mars in tutte le date ci sarà l’artista nove volte vincitore di GRAMMY® e collaboratore dei Silk Sonic Anderson .Paak in veste di DJ Pee .Wee. Gli opening act includeranno anche Victoria Monét, RAYE e Leon Thomas in alcune tappe selezionate. A Milano sarà Victoria Monét la special guest del concerto insieme ad Anderson .Paak.

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire da mercoledì 14 gennaio alle ore 12:00. Per partecipare alla prevendita i fan dovranno registrarsi su BrunoMars.com entro lunedì 12 gennaio alle ore 19:00.

La vendita generale sarà aperta a partire da giovedì 15 gennaio alle ore 12:00.

