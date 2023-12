BRING ME THE HORIZON + YUNGBLUD + Bad Omens in concerto Domenica 7 Luglio a I-Days Milano 2024

Gli I-Days 2024 iniziano ad acquisire una forma sempre più definita e, se la tua curiosità reclama a gran voce altri nomi ufficiali, abbiamo una risposta forte e chiara per soddisfarla! Un po’ di “metallo” per scaldare l’atmosfera dell’estate italiana: con i Bring Me the Horizon si va sul sicuro!

La band capitanata da Oliver Sykes si prenderà il palco dell’Ippodromo Snai San Siro di Milano, in qualità di Headliner, nella serata del 7 luglio 2024, per un concerto che si preannuncia a dir poco adrenalinico. A A completare la giornata ci saranno i Yungblud e Bad Omens.

BRING ME THE HORIZON



+ YUNGBLUD + Bad Omens

Domenica 7 Luglio 2024 – MILANO – Ippodromo Snai San Siro



Biglietti in vendita su:

Ticketone > https://bit.ly/bmth2024

Vivaticket > https://tidd.ly/3QYamkz

Ticketmaster > https://ticketmasteritalia.46uy.net/bmth2024

Prevendita MyLiveNation dalle 11:00 di giovedì 14 dicembre

Vendita generale dalle 11:00 di venerdì 15 dicembre

Con questo annuncio ufficiale, i Bring Me the Horizon e Yungblud entrano ufficialmente a far parte di un parterre de roi di tutto rispetto per gli I-Days 2024, dal momento che vanno a fare compagnia ad artisti del calibro dei Metallica, dei Green Day, di Avril Lavigne, dei Sum 41, dei Simple Plan, dei Nothing But Thieves e di Tedua.

Gli I-Days nascono nel 1999 con il nome di Independent Days Festival e, nel corso degli anni, arrivano a ospitare alcuni dei nomi più illustri dello scenario musicale internazionale. L’edizione 2023 ha avuto protagonisti come Florence + The Machine, Rosalía, Liam Gallagher e molti altri.