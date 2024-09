BENNY THE BUTCHER + COR VELENO: il rapper di Buffalo in concerto il 18 settembre a Milano

Mercoledì 18 settembre 2024, il Circolo Magnolia avrà l’onore di ospitare Benny the Butcher, una delle figure più influenti della scena rap contemporanea. Per la seconda volta in Italia, il rapper di Buffalo, membro della mitologica crew Griselda, si esibirà in un live che promette di essere un evento imperdibile per tutti gli appassionati di hip-hop.

Benny the Butcher, nato Jeremie Damon Pennick, ha conquistato la scena con il suo stile unico, ispirato ai suoni crudi e autentici degli anni ’90. Con album acclamati come “Tana Talk 3” e “Burden of Proof”, Benny è noto per le sue liriche incisive che raccontano storie di vita reale, battaglie personali e la dura realtà di New York City. La sua musica ha reso omaggio alla tradizione del rap “grimy” e “gritty”, contribuendo a un rinascimento del genere.

Special guest della serata saranno i Cor Veleno, storica band romana che ha segnato la scena rap italiana. Fondata negli anni ’90, i Cor Veleno hanno ottenuto riconoscimenti con brani come “Rock ‘n’ Roll” e “Heavy Metal”, e continueranno a rendere omaggio alla loro eredità musicale.

L’evento è organizzato da Guttercorp, realtà milanese il cui obiettivo è creare possibilità nel mondo della musica attraverso eventi, ufficio stampa e management, e Pepe Orsini, collaboratore e rappresentante in Europa di artisti come Benny the Butcher (Griselda/BSF), Conway the Machine (Griselda/Drumwork), Crimeapple (collaboratore di DJ Muggs dei Cypress Hill) e molti altri artisti oltreoceano.

MAGNOLIA ESTATE prende vita nell’area verde di 20.000 mq dell’Idroscalo. La venue è dotata di tre palchi, un main stage in linea con i grandi festival europei, un second stage dalla capienza più ridotta e un park stage dedicato ai djset. Non manca un punto ristoro incentrato sulle nuove tendenze di street food che si aggiunge alla pizzeria, all’hamburgeria e ad una zona chill con sdraio. Per tutta la stagione estiva non sarà necessaria la tessera Arci, tutti i giorni dalle 19.00 sarà possibile cenare e inoltre, grazie alla collaborazione con CAP – Consorzio Acque Pubbliche, sarà distribuita gratuitamente presso tutti i punti bar l’acqua, depurata, sia naturale che frizzante. All’interno del Magnolia ci sarà una casetta dell’acqua dove chiunque potrà riempire i propri bicchieri a volontà.