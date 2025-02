BAUSTELLE: scopri le date del tour estivo “El Galactico Summer Live”

Le novità targate BAUSTELLE per questo 2025 che celebra i 25 anni di carriera della band non sono ancora terminate: il gruppo composto da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi annuncia EL GALACTICO SUMMER LIVE, una serie di appuntamenti live questa estate nei principali festival italiani.

Biglietti in vendita al link > https://tidd.ly/4hbff4G

I BAUSTELLE termineranno il 2025 con PALA 25, due speciali feste finali nei palazzetti di Roma e Milano – organizzate da Vivo Concerti. Appuntamento il 5 dicembre a Roma – Palazzo dello Sport e il 12 dicembre ad Assago (MI) – Unipol Forum per concludere in maniera gloriosa un 2025 di cui i Baustelle saranno protagonisti.

Con l’uscita del singolo SPOGLIAMI per BMG, i BAUSTELLE hanno inaugurato un nuovo capitolo che proseguirà con l’uscita del nuovo album EL GALACTICO, prevista il 4 aprile.

L’album EL GALACTICO è disponibile in pre-order (https://Baustelle.lnk.to/elgalacticoPR) in formato vinile colorato numerato limited edition con alternative cover in esclusiva Amazon, vinile colorato numerato limited edition con original cover disponibile ovunque e in formato CD. L’artwork del nuovo album verrà presto svelato, nell’attesa la band ha rivelato la copertina del vinile limited edition.

EL GALACTICO FESTIVAL

I BAUSTELLE hanno già dato appuntamento dal vivo in grande stile al loro pubblico con EL GALACTICO FESTIVAL che si terrà l’1 e il 2 giugno a Firenze sul palco dell’Anfiteatro Delle Cascine Ernesto de Pascale, lì dove tutto è cominciato. Durante EL GALACTICO FESTIVAL – prodotto e organizzato da Vivo Concerti – il primo festival ideato, scritto e diretto dalla band, i BAUSTELLE si esibiranno insieme ad ospiti a sorpresa con una scaletta unica e irripetibile per ciascuna giornata.

EL GALACTICO SUMMER LIVE

Martedì 24 giugno 2025 – Bologna @ SEQUOIE MUSIC PARK c/o Parco Caserme Rosse

Mercoledì 2 luglio 2025 – Perugia @ L’UMBRIA CHE SPACCA c/o Giardini del Frontone

Venerdì 4 luglio 2025 – Genova @ BALENA FESTIVAL c/o Arena del Mare Porto Antico

Domenica 6 luglio 2025 – Sesto Al Reghena (PN) @ SEXTO ‘NPLUGGED c/o Piazza Castello

Martedì 8 luglio 2025 – Collegno (TO) @ FLOWERS FESTIVAL c/o Parco della Certosa

Venerdì 18 luglio 2025 – Sarzana (SP) @ MOONLAND FESTIVAL c/o Piazza Matteotti

Domenica 10 agosto 2025 – Locorotondo (BA) @ LOCUS FESTIVAL c/o Masseria Ferragnano

Martedì 12 agosto 2025 – Roccella Jonica (RC) @ Teatro al Castello

Sabato 16 agosto 2025 – Palermo @ DREAM POP FEST c/o Teatro Di Verdura

Venerdì 5 settembre 2025 – Bellaria Igea Marina (RN) @ Beky Bay

BAUSTELLE PALA 25

Venerdì 5 dicembre 2025 – Roma @ Palazzo dello Sport

Venerdì 12 dicembre 2025 – Assago (MI) @ Unipol Forum

