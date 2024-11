BAMBOLE DI PEZZA: cinque appuntamenti nei club italiani per il “Tour Senza Permesso 2025”

Dopo un’estate intensa e ricca di concerti con il SUMMER TOUR 2024, che ha fatto tappa in più di 20 città in tutta Italia, le Bambole di Pezza annunciano il Tour Senza Permesso: dal 7 marzo 2025 cinque imperdibili date nei principali club italiani.

Prevendite Early Bird disponibili a un prezzo scontato fino al 09/11 qui.

Le date del Tour Senza Permesso:

07.03.2025 Torino – CAP 10100

13.03.2025 Bologna – Locomotiv

14.03.2025 Treviso – New Age

27.03.2025 Roma – Largo Venue

03.04.2025 Milano – Magazzini Generali



Le Bambole di Pezza porteranno tutta la loro vibrante energia punk in cinque imperdibili appuntamenti per tutto il mese di marzo, fino alla conclusione del club tour ai Magazzini Generali di Milano, città natale della band, con la data-evento del 3 aprile.

Il nuovo tour nei club è il coronamento di un’estate ricca di concerti e di un anno carico di novità. Dopo i singoli “Stuntman“, inno all’empowerment femminile, ZenZero, racconto di ansie e contraddizioni della Gen Z, e “Cresciuti Male”, collaborazione esplosiva con J-AX che ha dato voce a una generazione che rivendica la propria unicità e rifiuta ogni conformismo, le Bambole di Pezza si preparano ad aprire un nuovo anno carico di soprese.

“Siamo elettrizzate di portare il nostro nuovo tour in giro per l’Italia! Stiamo lavorando intensamente per preparare uno show speciale e siamo felici di condividere dal vivo l’energia delle nuove canzoni e di entrare in sintonia col nostro pubblico. Sappiamo che ogni data sarà unica e piena di emozioni. Non vediamo l’ora di incontrarvi e farvi sentire la nostra musica senza filtri!”