BAD RELIGION: in concerto a giugno 2022 a Milano e Bassano del Grappa

BAD RELIGION: “40th+2 Anniversary Tour”, due date in Italia nel 2022



Dopo averci deliziato la quarantena con alcuni live streaming, singoli online e con una autobiografia ufficiale intitolata “Do What You Want” e pubblicata in occasione del loro quarantesimo compleanno, BAD RELIGION annunciano un nuovo tour europeo che si terrà nel 2022!



BAD RELIGION

21.06.2022 BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza), Pala Due

22.06.2022 MILANO, Alcatraz

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/badreligion2022

La band più influente del punk-rock californiano sarà in Italia per due date a giugno del prossimo anno e noi non vediamo l’ora di poter tornare a cantare i loro pezzi a squarciagola sotto il palco!



Di seguito i dettagli delle due date italiane

BAD RELIGION

21.06.2022 BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza), Pala Due

Apertura porte: ore 19.00

Inizio concerti: ore 20.00



Biglietti in prevendita: €30,00+d.p.

Biglietti in cassa il giorno dello show: €33,00

Biglietti in vendita a questo link > https://www.mailticket.it/



22.06.2022 MILANO, Alcatraz

Apertura porte: ore 19.00

Inizio concerti: ore 20.00

Biglietti in prevendita: €30,00+d.p.

Biglietti in cassa il giorno dello show: €35,00

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/badreligion2022