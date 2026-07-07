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Concerti

BABYSHAMBLES: Peter Doherty e soci ad ottobre in concerto a Roma e Milano

Published

nEw liFe promo e ERP Live presentano BABYSHAMBLES

mercoledì 7 ottobre 2026 al ORION di Ciampino (ROMA)

giovedì 8 ottobre 2026 al ALCATRAZ di MILANO

Una band leggendaria, un leader alimentato dalla stessa essenza del rock’n roll, torna in Italia per presentare il suo nuovo album live e rialimentare una leggenda che non si è mai spenta. Dagli inizi con i Libertines alla sua carriera solista, passando ovviamente per l’esperienza che lo ha fatto assurgere al tavolo dei grandi della musica, Peter Doherty è un menestrello senza pari, dalle mille vite e che è passato attraverso trasformazioni radicali.

L’Italia lo ha conosciuto bene con la nascita di Virgin Radio in Italia, che sarà radio partner del tour, la televisione, le sue canzoni che hanno forgiato un’intera generazione di fan, lasciati orfani dagli Oasis. Uno dei più grandi cantautori inglesi della sua generazione, dalle mille vite, dalle mille rinascite, dai guai personali e con la legge leggendari, che ne fanno una figura mitologica, accompagnato dai suoi sodali Adam Ficek, Mike Whitnall e Drew McConnell torna dopo dieci anni a riallacciare un filo che fu brutalmente spezzato anni fa con i suoi Babyshambles!

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