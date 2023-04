BABYMETAL + Wargasm in concerto l’8 dicembre a Milano

Per la seconda volta in Italia, Hellfire Booking Agency è felicissima di annunciare le BABYMETAL!

Collisione stratosferica fra J-pop e heavy metal, le BABYMETAL sono un’esperienza mistica in grado di mettere l’universo in ginocchio. Emerse nell’alba del kawaii metal, le BABYMETAL schizzano sotto i riflettori internazionali con il singolo «Gimme Chocolate!!», primo di una lunga serie di rilasci virali massacranti. Fusione di vocal zuccherati e riff paralizzanti, l’universo delle BABYMETAL ha un posto d’onore nelle Top Ten globali, così come al fianco di Deftones, Carcass e Megadeth, e vanta premi dal prestigio insuperabile così come feat enormi con DragonForce e Bring Me The Horizon. Recipienti del premio per il miglior album metal del 21esimo secolo di Metal Hammer, le BABYMETAL sono un treno ad alta velocità proiettato verso il futuro del metal. D’altronde, come dice Rob Zombie, «le BABYMETAL hanno più energia del 90% di band con cui ha suonato».

Ultima frontiera nu-metal inglese, i WARGASM vantano sotto la cintola oltre 3,7 milioni di stream Spotify solo per il primo singolo «Spit.». Figuratevi per il resto. Supporto di Yungblud, vincitori del premio «Miglior breakthrough inglese» agli Heavy Music Awards e artefici di un’animalesca performance a Reading e Leeds prima ancora di rilasciare un full length, i WARGASM sono un cumulo di dinamite, apocalisse e synth la cui detonazione si vedrà da Saturno.

BABYMETAL + WARGASM

08 DICEMBRE 2023 @ FABRIQUE, MILANO

Via Gaudenzio Fantoli, 9, 20138 Milano

Evento > facebook.com/events/269417082086206

Ticket > https://dice.fm

Le BABYMETAL tornano in Italia per la prima volta dal lontano 2015 per sbalordirci tutt* con uno spettacolo impossibile da descrivere. Non mancate, sarà una nottata magica.