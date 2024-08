AVANTASIA: una data a Milano ad aprile per il “Here To Be Dragons Tour 2025”

AVANTASIA annunciano oggi il loro “Here To Be Dragons Tour 2025” che li vedrà sui palchi delle maggiori città di tutto il mondo per presentare il prossimo progetto discografico, il decimo della loro carriera, in uscita il prossimo anno. Tobias Sammet e compagni saranno anche in Italia per un’unica data l’8 aprile 2025 all’Alcatraz di Milano.

AVANTASIA è un progetto conosciuto in tutto il mondo come la punta di diamante del symphonic rock metal tedesco. Con nove album, singoli di successo e sold out mondiali, il leader Tobias Sammet si posiziona tra gli artisti del genere di maggior successo della sua generazione e con la sua band AVANTASIA lo è ormai da 25 anni.

Tobias Sammet dichiara: “La stagione estiva dei festival di quest’anno è stata solo l’inizio di una nuova era per gli AVANTASIA. Gli show del nostro tour ‘Here Be Dragons’ saranno un vero e proprio spettacolo, un viaggio in un mondo di meraviglie in cui le persone potranno dimenticare tutto ciò che c’è nella loro vita reale e unirsi a me dall’altra parte. È un’esperienza immersiva con effetti speciali e una produzione enorme, più grande e magnifica di qualsiasi altra cosa abbiamo mai fatto. In più, stiamo lavorando a nuova musica: canzoni epiche che si integreranno perfettamente con i nostri classici, e ci saranno anche alcune canzoni quasi dimenticate che potrebbero entrare nella scaletta dal vivo. Non vedo l’ora di finire e di far conoscere al mondo il nostro nuovo album Here Be Dragons e di portare in giro questo nuovo spettacolo”. Sì, gli AVANTASIA sono tornati per davvero!”.