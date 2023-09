APPINO: annunciate le prime date di “Humanizer Tour Club Tour 2024”

APPINO, cantante, chitarrista e penna dei The Zen Circus, ha da poco annunciato la data di uscita del nuovo disco solista HUMANIZE, prevista per il prossimo 17 novembre per Woodworm (distr. Universal Music Italia, ediz. BMG). A pochi giorni di distanza, arrivano le prime date live di quello che sarà HUMANIZE LIVE TOUR 2024. A partire da febbraio, APPINO sarà in tour in tutta Italia con lo spettacolo di presentazione del nuovo lavoro discografico.

HUMANIZE CLUB TOUR 2024 prenderà il via il 23 febbraio con una data zero a Livorno (The Cage), per diciassette appuntamenti (ma si tratta solo di quelli già annunciati) che porteranno l’artista toscano da nord a sud, toccando anche le isole.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3RvjLAP

Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo disco HUMANIZE ed esplorarne l’universo, ma anche per reimmergersi nei due album Grande raccordo animale (2015) e Il Testamento (2013), vincitore della Targa Tenco come migliore opera prima.

APPINO – sia nel suo lavoro solista che in quello con gli The Zen Circus – è un infaticabile performer live ed è pronto a darne riprova anche in questo tour. HUMANIZE è un progetto a 360 gradi, che si propone di indagare l’umanità nelle sue molteplici forme ed espressioni, e non poteva mancare di nuovi momenti di incontro tra esseri umani: sarà questo lo spirito dei live proposti dall’artista.

Venerdì 23 febbraio 2024 || Livorno @ The Cage

Sabato 24 febbraio 2024 || Bologna @ Locomotiv Club

Venerdì 1 marzo 2024 || Perugia @ Urban Club

Domenica 3 marzo 2024 || Roma @ Largo Venue

Mercoledì 6 marzo 2024 || Trento @ Sanbapolis

Giovedì 7 marzo 2024 || Torino @ Hiroshima Mon Amour

Venerdì 8 marzo 2024 || Brescia @ Latteria Molloy

Martedì 12 marzo 2024 || Milano @ Santeria Toscana 31

Venerdì 15 marzo 2024 || Treviso @ New Age Club

Sabato 16 marzo 2024 || Cesena @ Vidia Club

Domenica 17 marzo 2024 || Firenze @ Viper Theatre

Sabato 23 marzo 2024 || Cagliari @ Fabrik

Martedì 26 marzo 2024 || Napoli @ Duel Club

Mercoledì 27 marzo 2024 || Cesena @ Mood Social Club

Venerdì 29 marzo 2024 || Palermo @ I Candelai

Sabato 30 marzo 2024 || Catania @ Land

Lunedì 1 aprile 2024 || Bari @ Eremo Club

L’album rappresenta non solo l’opera più ambiziosa e curata del musicista, ma un progetto artistico a 360 gradi, che si propone di scandagliare il concetto di “essere umani”. Il titolo trae ispirazione da una funzione, presente in diversi software di produzione musicale, che prende impulsi midi quantizzati nel tempo e nella dinamica e li sposta impercettibilmente in modo casuale, simulando un errore costante. Lo scopo è evadere l’esattezza digitale creando imperfezioni prossime a quelle umane.

72 minuti di musica, senza soluzione di continuità, suddivisi in 23 tracce totali, di cui 14 canzoni e 9 skit numerati e denominati #hmnz (humanizer). È in queste ultime che APPINO lascia il posto a frammenti di opinioni, sensazioni, emozioni e sentimenti narrati da centinaia di voci differenti.