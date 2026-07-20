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Annullato il tour europeo di RYAN ADAMS, compresi i concerto di Bologna, Brescia e Roma

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Ryan Adams ha purtroppo preso la decisione di annullaretutto il tour europeo incluse le tre tappe italiane di giovedì 29 ottobre 2026 al Teatro Celebrazioni di Bologna, venerdì 30 ottobre al Teatro Clerici di Brescia e sabato 31 ottobre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

Questa la dichiarazione ufficiale:

«Due to circumstance beyond our control, the upcoming Ryan Adams European Tour has been cancelled. We apologize to all those who bought tickets and were excited for these shows. Ryan is ok and working hard to finish the new album trilogy. New music on the way soon»

«A causa di circostanze al di fuori del nostro controllo, il tour europeo di Ryan Adams è stato cancellato. Ci scusiamo con tutti coloro che hanno acquistato i biglietti e non vedevano l’ora di assistere a questi concerti. Ryan sta bene e sta lavorando sodo per completare la nuova trilogia di album. Nuova musica presto in arrivo.»

Queste le modalità di richiesta del rimborso, che dovranno essere effettuate entro sabato 7 novembre 2026:

Ticketone (Bologna, Brescia, Roma): richieste di rimborso tramite link sul sito del circuito di vendita.

Vivaticket (Bologna) richieste di rimborso tramite link sul sito del circuito di vendita.

Ticketmaster (Brescia): fare riferimento alla pagina apposita per tutte le informazioni.

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