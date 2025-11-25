Connect with us

Concerti

AMYL and THE SNIFFERS in concerto il 7 agosto 2026 a Trieste

Published

AMYL & THE SNIFFERS, una delle band più travolgenti e acclamate della scena rock mondiale, annunciano il loro attesissimo ritorno con “Cartoon Darkness”, il loro ultimo lavoro via Rough Trade Records.

In occasione del tour europeo, il gruppo farà tappa anche in Italia per un’unica data, riportando sul palco tutta la potenza punk e la carica adrenalinica che li ha resi una forza della natura dal vivo.

VENERDÌ 7 AGOSTO 2026 TRIESTE
CASTELLO DI SAN GIUSTO – HOT IN THE CITY
P.za della Cattedrale, 3, 34131 Trieste TS

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4pAsbF2

Registrato ai 606 Studios dei Foo Fighters a Los Angeles e prodotto da Nick Launay (Nick Cave & The Bad Seeds, Yeah Yeah Yeahs), “Cartoon Darkness” è stato inciso sullo stesso banco che ha dato vita a capolavori come “Nevermind” dei Nirvana e “Rumours” dei Fleetwood Mac.

Nel nuovo album Amy Taylor affronta con lucidità e ironia alcune delle urgenze del nostro tempo: dalla crisi climatica alla guerra, dall’invadenza dell’AI al potere dei Big Tech, fino a una generazione adulta solo in apparenza, stordita da un flusso incessante di informazioni e distrazioni.

Secondo Taylor, “Cartoon Darkness” parla di un mondo che sembra oscillare tra tragedia e assurdo, dove tutto è faticoso e struggente, ma anche incredibilmente bello. È il desiderio di mettere via il telefono, tornare a guardare le espressioni delle persone, sentire il mondo reale, osservare ciò che ci circonda. Ma è anche la necessità di creare un proprio spazio di evasione: un’oscurità da cartone animato, inquietante ma giocosa, che trasforma lo smarrimento in energia vitale.

“Il futuro è un cartone animato: oscuro, ma pieno di novità. È uno scherzo, è divertente” – Amy Taylor.

In soli otto anni gli Amyl & The Sniffers sono passati dai piccoli palchi della scena pub-rock di Melbourne a diventare una delle realtà più interessanti del rock globale. Con due album acclamati – “Amyl & The Sniffers” (2019) e “Comfort To Me” (2021) – Amy Taylor, Declan Mehrtens, Gus Romer e Bryce Wilson hanno conquistato pubblico e critica grazie a un mix esplosivo di spontaneità, attitudine “Aussie” e urgenza punk.

I loro live, celebri per intensità e imprevedibilità, li hanno portati in tour sold out in tutto il mondo, dall’Europa al Nord America fino a Messico, India e Giappone, passando per i più importanti festival internazionali: Primavera Sound, Glastonbury, Coachella, All Points East, Green Man, Outside Lands e molti altri. La band ha inoltre aperto concerti negli stadi per Green Day e Foo Fighters, confermandosi una delle performance più devastanti della scena contemporanea.

Con “Cartoon Darkness”, gli Sniffers firmano il loro album più ricco e sfaccettato: dal punk abrasivo ai brani più glam, passando per inaspettate ballate elettriche.

Il disco celebra la tensione tra rabbia ed euforia, tra caos e ricerca di leggerezza, tra volontà di resistere e desiderio di abbandonarsi ai propri impulsi. È un album profondamente contemporaneo, capace di affrontare l’oscurità senza rinunciare alla gioia, all’ironia e alla vitalità.

“La vita è lavoro, è confusione, è un parco giochi. Voglio che questo disco faccia alzare la testa alle persone, anche solo per un momento” – Amy Taylor.

AMYL & THE SNIFFERS

