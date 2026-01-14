ALDOUS HARDING a giugno in concerto a Milano, Bologna e Roma

Carismatica, magnetica, imprevedibile: Aldous Harding, cantautrice neozelandese tra le voci più affascinanti della scena contemporanea, annuncia il suo ritorno sui palchi con un nuovo tour internazionale che toccherà anche l’Italia.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4sNr4UX

DOMENICA 28 GIUGNO 2026 – MILANO

CIRCOLO MAGNOLIA @ UNALTROFESTIVAL 2026 #preview

Via Circonvallazione Idroscalo, 41, 20054 Novegro-Tregarezzo MI

LUNEDÌ 29 GIUGNO 2026 – BOLOGNA

LOCOMOTIV CLUB

Via Sebastiano Serlio, 25/2, 40128 Bologna BO

MARTEDÌ 30 GIUGNO 2026 – ROMA

MONK CLUB

Via Giuseppe Mirri, 35, 00159 Roma RM

Dopo l’ultimo ciclo di concerti nel 2023, Harding torna finalmente dal vivo con una lunga tournée che attraverserà tre continenti. Il tour prenderà il via a maggio nel Regno Unito e in Irlanda, proseguendo poi per tutta l’estate in Europa, prima di approdare in Nord America in autunno. Queste date seguono una serie di show in Australia e Nuova Zelanda come special guest di Nick Cave & The Bad Seeds, confermando il prestigio e la centralità dell’artista nel panorama musicale internazionale.

Negli anni Aldous Harding ha costruito un linguaggio musicale e performativo assolutamente personale: canzoni folk che vivono in un equilibrio sottile tra delicatezza e inquietudine, testi enigmatici e melodie che sembrano emergere da un tempo sospeso. I suoi concerti sono esperienze immersive, racconti emotivi fuori dalle regole, sostenuti da una presenza scenica intensa e inconfondibile, capace di spiazzare e incantare il pubblico.

Disarmante nel suo immaginario austero e nella strumentazione essenziale, Harding affronta senza filtri i grandi temi dell’esistenza dando vita a performance che non lasciano indifferenti.

La sua musica non è per i deboli di cuore, ma per chi è disposto ad abbandonarsi a un ascolto profondo e viscerale.