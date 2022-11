ALBOROSIE: l’icona italiana del reggae a dicembre in concerto a Padova, Bologna, Torino e Milano

Alborosie torna in Italia questo inverno per un nuovo club tour nel mese di dicembre: insieme allo Shengen Clan, l’artista si esibirà sabatro 3 all’Hall di Padova, sabato 10 all’Estragon di Bologna, domenica 11 all’Hiroshima Mon Amour di Torino e venerdì 16 al Live Music Club di Trezzo sull’Adda (MI) in occasione dell’evento benefico Reggae ‘n’ Fra.

ALBOROSIE & SHENGEN CLAN

3.12.2022 – Hall – PADOVA

10.12.2022 – Estragon – BOLOGNA

11.12.2022 – Hiroshima Mon Amour – TORINO

16.12.2022 – Reggae ‘n’ Fra @Live Music Club – TREZZO SULL’ADDA (MI)

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/alborosie23

Alborosie nasce nel 1977 a Marsala, in Sicilia, e nelle sue vene scorre un mix di sangue siculo-calabro-pugliese. Da ragazzo si trasferisce nel nord Italia a Milano e in seguito a Bergamo dove incomincia la sua carriera musicale con i Reggae National Tickets, con cui vende circa 200.000 copie in sette anni di attività e partecipa al Reggae Sumfest in Giamaica.

Terminata l’esperienza col gruppo dei R.N.T., decide di intraprendere un viaggio alla scoperta delle radici della musica reggae e della cultura rastafari e nel 2001 si trasferirsce definitivamente in Giamaica. Grazie al rapporto di fiducia con il produttore e discografico Jon Baker (ex componente della Island Records etichetta che lancio Bob Marley in tutto il mondo) incomincia collaborare con gli studi di registrazione GeeJam Studios di Port Antonio. Dopo qualche anno fonda la sua etichetta indipendente Forward Recordings, uno studio di registrazione a Kingston e ottiene un ottimo successo, non solo in Giamaica, con singoli quali “Herbalist” e soprattutto Kingston Town.

