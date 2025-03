Africa Unite & The Bluebeaters diventano The ORIGINALS: 3 concerti a a Milano, Padova e Pisa anticipano il tour estivo

“Quando penso al progetto “The Originals”, una serie di sensazioni mi attraversano. Da un lato, c’è la bellezza di vedere un incontro tra due mondi che ho personalmente vissuto in modo profondo: quello degli Africa Unite e quello di The Bluebeaters. Per dodici anni ho suonato il basso nei Bluebeaters, vivendo la magia del suono ska e del rocksteady e ciò mi ha permesso di conoscere un mondo musicale che, fino ad allora, non avevo mai approfondito. È stato un viaggio musicale straordinario.” (Bunna, Africa Unite)

Il progetto sarà presentato in anteprima con tre concerti che precedono il tour estivo

29 MARZO 2025, PADOVA – Pedro

4 APRILE 2025, TREZZO SULL’ADDA (MI) – Live Club

25 APRILE 2025, FORNACETTE (PI) – Festa della Liberazione

“The Originals è un gruppo, ma sono due. S’intersecano sul palco tra ospitate e brani a 20 mani. Tanti sono i musicisti che vi partecipano. 5 da una parte, 5 dall’altra.

L’intento è quello di fare un concerto mettendoci dentro entrambe le esperienze. Non solo: il comune denominatore che ci unisce è anche quello dettato dalla frequentazione e dall’amicizia tra Africa Unite e The Bluebeaters, nel corso degli anni. E sono tanti.

Gli Africa girano sui palchi da 44 anni, The Bluebeaters nascono da una costola degli Africa (oltreché di Casino Royale e Fratelli di Soledad) da 30, qui riuniti per un happening speciale.

Stare tutti insieme sullo stesso palco è quindi festeggiare un’amicizia e una cultura musicale che in Italia ha contato tanto e continua a riunire tante persone.

Sarà un concerto in cui si suonerà quasi sempre insieme: in un flusso continuo, brani dell’uno e dell’altro gruppo. Non saranno due cose separate, sarà un’unione straordinaria, sotto un unico cielo.

Tra incursioni e partecipazioni, sarà una serata di festa e contenuti di 10 musicisti che hanno le stesse radici e che ancora credono nella cultura della musica suonata.” (Count Ferdi, The Bluebeaters)

“La ricerca musicale all’interno di Africa Unite è sempre stata caratterizzata dalla contaminazione e dalla ricerca di costruire uno stile e un’identità che, seppur ispirandosi alla musica giamaicana, risultasse personale e riconoscibile, sia dal punto di vista musicale che della cura del messaggio. The Bluebeaters hanno rappresentato e rappresentano quella spinta pura di trasmettere energia positiva, “positive vibrations”, un’atmosfera di festa e ballo partendo da un background musicale che arrivava dalla Giamaica degli anni 60.

“The Originals rappresenta l’esatto punto di connessione tra questi mondi, di conseguenza unire queste due forze penso sia un passo importante. Il progetto non è solo una semplice collaborazione, è una dichiarazione di appartenenza ad una scena musicale che ha attraversato le generazioni, senza mai perdere di vista la propria identità.” (Bunna, Africa Unite)

Line up

Bunna – Vocals, Chitarra

Pat Cosmo – Vocals, Percussioni e Organo

Frank Madaski – Piano & Vocals

Cato Senatore, Fabio Merigo – Chitarra e Basso, Vocals

Danilo Scuccimarra – Piano, Organo, Chitarra & basso, Vocals

De Angelo Parpaglione, Sax & Flauto, Vocals

Giotto, Tromba, Vocals

Mammolo & Count Ferdi, Batteria & Percussioni