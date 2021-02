AEROSMITH: rinviato al 2022 il tour europeo della band di Steven Tyler

Gli Aerosmith hanno comunicato che il tour europeo previsto per l’estate 2021, è stato rimandato al 2022. La band di Steven Tyler avrebbe dovuto suonare venerdi 11 giugno a Milano, in compagnia di The Struts, Rival Sons e Temples.



Livenation, organizzatore di iDays Festival, ha comunicato che sta “lavorando per potervi dare al più presto maggiori informazioni riguardo la data italiana del tour che era prevista al festival di Milano venerdi 11 giugno 2021.”

La line-up di I-Days 2021 è per il momento così composta:



Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/idays-2021



giovedì 10 giugno

System of A Down

Korn



venerdi 11 giugno (annullata / rinviata)

Aerosmith

The Struts

Rival Sons

Temples

sabato 12 giugno

Foo Fighters



domenica 13 giugno

Vasco Rossi

