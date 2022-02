AEROSMITH: cancellato il concerto di venerdi 10 giugno a Milano

Il tour europeo degli Aerosmith previsto per l’estate 2022 è cancellato. Per questo motivo, la data italiana prevista a I-Days venerdì 10 giugno 2022 non potrà avere luogo.

Con queste parole, gli Aerosmith hanno annunciato la cancellazione del tour:

“È con grande dispiacere che dobbiamo annunciare che il nostro tour europeo previsto per giugno e luglio 2022, è cancellato. Abbiamo continuato a tenere monitorata l’attuale situazione Covid ed a causa dell’incertezza riguardo alla logistica legata ai viaggi, il prolungamento delle restrizioni ed altre problematiche, ci sembra evidente che non sarà possibile procedere con le date del nostro tour previste in Europa questa estate. La salute, sicurezza e benessere dei nostri fan è la nostra priorità numero uno. Torneremo a fare rock con tutti voi presto. Fino a quel momento, prendetevi cura di voi stessi. Ci scusiamo profondamente per eventuali disagi.”

Le richieste di rimborso per i biglietti della giornata del 10 giugno 2022 e per gli abbonamenti a 3 giorni, potranno essere effettuate entro l’1 aprile 2022 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto, seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.

I-DAYS 2022

GIOVEDì 9 GIUGNO 2022

GRETA VAN FLEET

THE STRUTS

VENERDI 10 GIUGNO 2022

da annunciare

SABATO 11 GIUGNO 2022

IMAGINE DRAGONS

DOMENICA 12 GIUGNO 2022

FOO FIGHTERS

NILE RODGERS & CHIC

JOHNNY MARR

L7

Ego Kill Talent

