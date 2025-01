50 anni di LYNYRD SKYNYRD in concerto il 29 giugno al Ferrara Summer Festival 2025

I LYNYRD SKYNYRD annunciano un tour europeo di 15 spettacoli, che inizieranno il 27 giugno al Rock Fest di Barcellona, ​​Spagna. Lo show conclusivo andrà in scena il 19 luglio alla Wembley OVO Arena di Londra. L’ultima visita della band nel Regno Unito e in Europa è stata nel 2019.



La leggendaria rock band si esibirà anche in Italia. Il gruppo americano sarà in concerto in Piazza Ariostea al Ferrara Summer Festival domenica 29 giugno 2025.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/40FG374

I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:

– in prevendita tramite il sito ufficiale della band dalle ore 11:00 del 22 gennaio;

– in prevendita Metalitalia.com dalle ore 11:00 del 23 gennaio

– in prevendita generale su dalle ore 11:00 del 24 gennaio.

Saranno disponibili un numero limitato di Vip Package.

In apertura si esibirà un’altra band che sarà comunicata prossimamente.

Oltre mezzo secolo dopo l’uscita dell’album di debutto acclamato dalla critica dei LYNYRD SKYNYRD “Pronounced ‘Lĕh-‘nérd ‘Skin-‘nérd”, ancora oggi la band vanta una fan base multigenerazionale, come quando si rivelarono al mondo per la prima volta da Jacksonville, Florida nel 1973. Pochi gruppi hanno avuto un impatto così profondo nella creazione di uno stile di vita come quello degli SKYNYRD. I Nostri proseguono con la missione primaria di celebrare un’eredità che onora tutti coloro che hanno dato un contributo determinante alla vita di centinaia di milioni di fan.

Gli ex membri Ronnie Van Zant, Gary Rossington, Allen Collins, Steve Gaines, Ed King, Billy Powell, Bob Burns e Leon Wilkeson insieme ad altri rimarranno per sempre autori indispensabili nel repertorio indelebile che ha fatto la storia della band.

Oggi, i LYNYRD SKYNYRD continuano con una formazione che comprende Johnny Van Zant, Rickey Medlocke, Damon Johnson, Mark “Sparky” Matejka, Michael Cartellone, Keith Christopher, Peter Keys, Carol Chase e Stacy Michelle.

La potenza del rock and roll è continuamente in tournée e, come condivide Van Zant, “Riguarda l’eredità dei Lynyrd Skynyrd, e ciò che rappresenta, ciò che interessa ai fan. Non c’è niente come uscire a suonare un grande spettacolo con gli Skynyrd e vedere la gente amare questa musica”.

Con un catalogo di oltre 60 album, miliardi di stream, decine di milioni di dischi venduti e l’introduzione nella Rock & Roll Hall of Fame, i LYNYRD SKYNYRD rimangono un’icona culturale che si rivolge a tutte le generazioni.

LYNYRD SKYNYRD

Celebrating 50 Years

domenica 29 giugno 2025 – Ferrara

Ferrara Summer Festival, Piazza Ariostea

LYNYRD SKYNYRD – EUROPE 2025

27/06 – Barcelona, Spain – Rock Fest Can Zam Park

29/06 – Ferrara, Italy – Ferrara Summer Festival, Piazza Ariostea

30/06 – Munich, Germany – Tollwood Festival

02/07 – Breisach Am Rhein, Germany – Pinot and Rock Festival 2025

04/07 – Halle, Germany – Peißnitzinsel

05/07 – Bonn, Germany – Kunstrasen

07/07 – Prague, Czechia – 02 Arena

08/07 – St. Poelten, Austria – VAZ

10/07 – Paris, France – Zenith La Villette

12/07 – Bad Mergentheim, Germany – Schlosshof

13/07 – Berlin, Germany – Zitadelle

15/07 – Manchester, UK – AO Arena

16/07 – Birmingham, UK – Birmingham Utilita Arena

18/07 – Brighton, UK – Brighton Centre

19/07 – London, UK – Wembley OVO Arena