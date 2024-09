1000 concerti per SCOTT BRADLEE’S POSTMODERN JUKEBOX: a Maggio 2025 dal vivo a Milano e Ancona

Reduce dallo show numero mille, il collettivo musicale retrò dei Postmodern Jukebox annuncia oggi le nuove tappe europee del suo Magic and Moonlight Tour che partirà dalla leggendaria Royal Albert Hall di Londra ad aprile e sbarcherà poi in Italia per due concerti: giovedì 29 maggio 2025 al Circolo Magnolia di Milano e venerdì 30 maggio al Teatro delle Muse di Ancona.

«Se abbiamo imparato qualcosa da dieci anni di tournée in giro per il mondo è che la grande musica ha la capacità di trascendere il tempo e lo spazio in una maniera che si può descrivere solo come magia», afferma il creatore e direttore dello spettacolo dei Postmodern Jukebox, Scott Bradlee. «In effetti tutti noi probabilmente abbiamo una o due canzoni che ci trasportano immediatamente in un altro posto. Il nostro tour mondiale Magic and Moonlight è pensato per celebrare questo fenomeno attraverso esibizioni mozzafiato dal vivo che rimarranno impresse nella memoria a lungo dopo che il sipario calerà».

Gli spettatori entreranno in un universo musicale parallelo in cui le moderne hit e i grandi successi pop vengono riletti attraverso la lente dei generi classici come il jazz degli anni ’20, lo swing, il doo-wop e la Motown, e riportati in vita da un cast composto da alcuni dei migliori cantanti, ballerini e strumentisti del mondo. È come se Il grande Gatsby si fondesse con Sinatra at the Sands e Ritorno al Futuro.

POSTMODERN JUKEBOX

Magic and Moonlight Tour

Giovedì 29 Maggio 2025 – MILANO

Circolo Magnolia – via Circonvallazione Idroscalo, 41

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev. / € 35,00 in cassa la sera del concerto.

Ingresso consentito ai possessori di tessera ARCI.

Venerdì 30 Maggio 2025 – ANCONA

Teatro delle Muse – piazza delle Repubblica

Poltronissima: € 60,00 + prev.

Poltrona: € 55,00 + prev.

Prima Galleria: € 50,00 + prev.

Seconda Galleria: € 43,00 + prev.

Terza Galleria: € 35,00 + prev.

Primo Ordine di Palchi: € 50,00 + prev.

Secondo Ordine di Palchi: € 43,00 + prev.

Terzo Ordine di Palchi: € 35,00 + prev.