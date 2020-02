TINI STOESSEL: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Marco Arici

La maggior parte delle persone forse la conosce ancora come Violetta, la protagonista dell’omonima telenovela argentina per ragazzi, che ha interpretato tra il 2012 e il 2015 e l’ha fatta conoscere in tutto il mondo. Da diversi anni, invece, Martina Stoessel, ai più nota come Tini, si è messa alle spalle il personaggio della giovane aspirante popstar di Buenos Aires e prova a camminare da sola.

Il successo nella musica arriva come Tini, il nome d’arte che ha scelto e con cui ha pubblicato due album in studio: l’omonimo “Tini” e “Quiero volver”, uscito nell’ottobre 2018. Prodotto da Andrés Torres, già dietro al successo di “Despacito” di Luis Fonsi, il disco si discosta dal pop più puro e abbraccia il genere latino e il reggaeton.

Tini si è presentata alle 21 sul palco di un Fabrique stracolmo di giovani ragazzine, completamente in visibilio per la cantante classe 1997, e assieme alle sue ballerine le ha fatte danzare e cantare sulle note delle proprie canzoni.

Di certo si può dire che la cantante sia riuscita nell’intento di lasciarsi alle spalle l’immagine della giovane ragazzina timida per vestire i panni della popstar.

TINI – la scaletta del concerto di Milano

Princesa

Ya No Hay Nadie

Fresa

Respirar

Finders Keepers

Si Tu Te Vas

Great Escape

Diciembre

Oye

Consejo De Amor

Porque Te Vas?

La Cintura

Sueltate El Pelo

Quiero Volver

Recuerdo

22

Te Quiero Mas