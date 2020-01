Foto di Oriana Spadaro

I fratelli Winstons (Roberto Dell’Era voce e basso, Lino Gitto tastiere e batteria, Enrico Gabrielli voce, tastiere e sax) sono tornati ad ipnotizzare il pubblico milanese con la loro psichedelia lisergica con l’ultimo album “Smith” .

Ad aprire la serata al Serraglio di Milano, il trio degli Ex Moglie con il loro pop elettronico e i visuals psichedelici.

Clicca qui per vedere le foto di The Winstons + Ex Moglie (o sfoglia la gallery qui sotto)