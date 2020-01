THE MANHATTAN TRANSFER : le foto del concerto presso il Blue Note di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

Il quartetto più esplisovo e assolutamente fuori dal tempo che si potrebbe sentire e vedere in scena in tutto il mondo, i The manhattan Transfer fanno parte della storia della musica jazz che sin dal 1969 continuano ad esibirsi e ad imporsi come gruppo vocale per eccellenza, spaziando nel repertorio e lo stile dal jazz al pop.

Eccoli di nuovo in scena al Blue Note ( celebre e rinomato locale del milanese ) in cui è possibile godere di musica unica in un locale fuori dal tempo e dallo spazio.

Clicca qui per vedere le foto dei THE MANHATTAN TRANSFER al Blue Note di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).