THE CHRIS SLADE TIMELINE + Violet Blend + Hanger Theory: fotografie del concerto al Druso di Bergamo

Foto di Andrea Ripamonti

Il 14 Febbraio è la festa degli innamorati, coppie in ogni dove escono a cena, si scambiano regali e celebrano il loro amore, ma c’è moodo e modo di celebrarlo e sicuramente condivido anche io che andare ad un concerto e celebrare il proprio amore per l’hard-rock sia un’idea gran lunga migliore di mille smanceria di coppia! Per questo, ieri sera, ero al Druso di Bergamo per fotografare ( e divertirmi ) uno dei batteristi che nel panorama rock ha potuto esibirsi e far parte di formazioni uniche: Chris Slade.

The Chris Slade Timeline è la formazione nata per clebrare la straordinare carriere dell’omonimo batterista che sta dietro alle pelli di questo progetto. Chris ha partecipato a gruppi del calibro di AC/DC e collaborato con innumerevoli artisti come David Gilmour, Jimmy Page e Paul Rodgers, solo per citarne qualcuno.

La band che lo segue in questo progetto è composta attualmente da Paul “Bun” Davis ( voce ), Steve Glassock ( voce ), James Cornford ( chitarra solista e seconde voci ), Michael Clark ( tastiera, seconde voci e chitarra ritmica ) e da Andy Crosby ( basso ). Formazione valida e versatile per poter esguire la scaletta che spazia dal’hard-rock al rock più progressico e psichedelico.

La performance è una scarica di adrenalina e potenza inaudita che non risparmia acuti ed assoli uniti dal ritmo che Chris tiene costantemente alla battarie. Il batterista inglese ha anche avuto il ruolo di narratore della serata, introducendo se stesso, il gruppo ed i pezzi che esiguivano.

Per me è stata l’esibizione che più di tutte mi ha riportateo alla mente la mia intensa esperienza vissuta ad Imola a Luglio 2015, quando insieme ad una combriccola di amici e a mio padre ( da qualcuno avrò pur ereditato questa passione ) e al nostro compagno e grande amico di avventure bergamasco puro sangue, ci siamo fatti elettrizzare dalla formazione hard-rock più iconica di tutti i tempi.

Ad aprire la serata sul palco bergamasco si sono prima esibiti gli Hanger Theory, gruppo di ragazzi che hanno saputo scaldare il pubblico con pezzi interessanti ed energia musicale notevole. Successivamente sono saliti sul palco i Violet Blend, gruppo guidato da una potente voce femminile.

