SUNN O))) + The Secret: guarda le foto del concerto al Live di Trezzo sull’Adda

Foto di Andrea Ripamonti

Tornano in Italia i Sunn O))) e si presentano con la loro atmosfera drone/doom metal, avvolgendo il pubblico intero in una coltre musicale pervasa e pregna delle loro sonorità che dal vivo si fanno più palpabili ed intense.

Prima di loro sul palco si sono esibiti i The Scret, gruppo italiano che dopo 6 anni di silenzio si ripresenta sulle scene musicali con novo materiale prodotto in studio. Cornice ideale quella del Live in apertura ai Sunn O))) per poter mostrare al pubblico la loro intensità e capacità.

