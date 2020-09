SAMUEL: le foto del concerto al RIDE di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

Abbiamo dovuto aspettare l’occasione giusta per poter rivedere e soprattutto ascoltare di Samuel a Milano. La data in questione è stata purtroppo posticipata ( causa maltempo ) e finalmente ieri sera il Naviglio Grande milanese ha potuto sentire tutto il repertorio musicale sfoderato dal front-man dei Subsonica. Il cantante torinese si è esibito presso il palco del RIDE di Milano insieme ad una band d’eccezione composta da Ale Bavo ( musicista e produttore di musica elettronica ), Cristian Montanarella (linea 77), Giulio Piola ( Bandakadabra ), Pierfunk ( ex-subsonica – bassista ).

Parallelamente alla sua attività di musicista e autore ha generato un progetto per portare sul palco tutta la sua esperienza live legata all’utilizzo di sintetizzatori e sequencer. L’utilizzo di tracce vocali provenienti dal suo repertorio (Subsonica, Motel Connection e Codice della bellezza) eseguite live sono state il tema della sperimentazione.

Samuel non è l’unico dei Subsonica ad approdare nella città meneghina, infatti a luglio è stato preceduto da Boosta che si è esibito al Castello Sforzesco. Per chi si fosse perso l’articolo, riporto qui il link per poterlo leggere.

