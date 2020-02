RIDE: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Giorgia De Dato

Il 4 febbraio si sono esibiti alla Santeria Toscana di Milano i Ride, registrando il tutto esaurito. Vengono definiti uno dei più grandi gruppi dello shoegaze, movimento inglese che tra la fine degli anni 80 e i primi 90 incrociava distorsioni noise-rock e suoni spaziali.

A seguito della pubblicazione dell’album This Is Not a Safe Place nel 2019 e il grande successo ottenuto, la band annuncia un tour mondiale a distanza di circa vent’anni dall’ultimo.

Una serata indimenticabile per i fan che hanno potuto ripercorrere e apprezzare la storia della band attraverso le loro canzoni.

Clicca qui per vedere le foto dei Ride in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

RIDE: la setlist del concerto all’Alcatraz di Milano

Jump Jet

Future Love

Ltab

Charm Assault

Unfamiliar

15 Mins

Dial Up

Repetition

Lannoy Point

End Game

All I Want

OX4

Taste

Kill Switch

Dreams Burn Down

Different Places

Vapour Trail