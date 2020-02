PAPA ROACH + Hollywood Undead: le foto e la scaletta del concerto di Milano

Dopo il loro ampio tour americano in compagnia di Shinedown, i Papa Roach tornano in tour in Europa dove i loro fan li attendono con entusiasmo ed immancabile energia!

La band americana, in compagnia di Hollywood Undead e Ice Nine Kills, farà tappa in Italia il 20 febbraio prossimo all’Alcatraz di Milano.

In scaletta i brani del nuovo “Who Do You Trust?”, ma non sono mancati gli estratti dei loro dischi di maggior successo…

Clicca qui per vedere le foto dei Papa Roach in concerto a Milano (oppure sfoglia la gallery qui sotto)

PAPA ROACH – la scaletta del concerto di Milano

Renegade Music

Its dark outside

A house in flames

Feel like home

It’s been a while

Its getting dark

The ending

Sick + Tired of the bottom

I’ll admit it took a second

Firestarter

Trouble – Punkin

Fear – Danger

Bitch – Filthy

Pain – Feel