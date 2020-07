NICCOLO’ FABI: la natura come condizione perfetta per un concerto

Articolo e foto di Sonia Santagostino

Con Niccolò Fabi il 25 luglio si è concluso il festival Musicastelle che ha invaso per tutti il mese corrente le montagne della Valle d’Aosta.

Il cantautore romano si è presentato puntualissimo sul palco immerso in una cornice mozzafiato a 1770m di altezza: la Diga di Beauregard in Valgrisenche.

1000 persone hanno raggiunto questa splendida location facendo un piccolo trekking immersi nel verde, la condivisione del pubblico inizia quindi così camminando tutti insieme lasciandosi indietro il carico di tensione del periodo precedente e Fabi ci tiene a sottolineare che questa è la condizione migliore per fare un concerto.

La dolcezza della voce del cantautore accarezza le anime degli spettatori e crea una magia speciale insieme con la cornice naturale che avvolge e in qualche modo protegge questo live dal sapore molto speciale.

Più volte Niccolò si sofferma ad ammirare lo spettacolo che lo circonda e chiedendo scusa al suo pubblico si volta anche di spalle per assaporarne pienamente la forza e prima di intonare “è non è” mette l’accento su “quello che abbiamo attorno che è molto più esplicativo, eterno, profondo, rassicurante di tutto ciò che l’uomo può cercare di fare”.

Fabi condivide spesso i suoi pensieri e le sue fragilità, il percorso sentimentale che ha fatto, come sia cresciuto ma come sia sempre difficile allontanare da noi una persona amata.

Il pubblico è molto coinvolto dalle emozioni che il cantautore e i due musicisti accanto a lui, Pier Cortese e Roberto Angelini, in una sintonia perfetta accompagnano i testi con cui tutti siamo cresciuti.

Questa complicità è ciò di cui il cantautore va più fiero tanto da dedicare ai suoi fan queste parole preziose: “mi rendo conto come sia stata una grandissima esperienza nella mia vita quella di aver deciso di condividere aspetti abbastanza intimi e profondi dell’emotività perché questo mi ha regalato un enorme privilegio: quello di far parte in qualche modo dei momenti più intimi della vita degli altri e mi sono reso conto di essere divenuto nel tempo un compagno di alcuni momenti complicati e le canzoni che scrivo sono diventate delle alleate del conforto. Fare parte delle vostre vite è un grande privilegio ed è così intimo per me che la reputo l’esperienza più grande da cantautore e non solo.”

NICCOLO’ FABI – La setlist del concerto a Musicastelle

Filosofia Agricola

Una Somma Di Piccole Cose

E’ non è

A Prescindere Da Me

Amori Con Le Ali

Ostinatamente

Ecco

Vento D’Estate

Costruire

Una Mano Sugli Occhi

Io Sono l’Altro

Una Buona Idea

Negozio di Antiquariato

Encore

Facciamo Finta

Lasciarsi Un Giorno A Roma