NICCOLÒ FABI: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto al Teatro Creberg di Bergamo

Foto di Andrea Ripamonti

È agli sgoccioli il ramo del tour italiano di Niccolò Fabi, che dopo la tappa di ieri sera a Bergamo, terminerà a Parma e proseguirà a Lugano e per tutte le tappe europee per poi tornare nel Bel Paese solo in estate.

Data a Bergamo che registra il tutto esaurito, il Teatro Creberg è così gremito di gente pronta ad ascoltare e a seguire la performace del cantautore romano, ma non è stata l’unica data sold-out, anzi è stato un tour pieno di date che hanno registrato record di presenze.

La scaletta, che potete consultare qui sotto, è varia e accontenta i fan di ogni età. Ci sono tracce che hanno permesso a Niccolò di farsi conoscere in lungo e in largo e altre estratte dall’ultima produzione uscita ad Ottobre intitolata “Tradizione e tradimento”.

Vi lascio alla galleria d’immagine che racconta in breve la serata.

NICCOLÒ FABI: la setlist del concerto al Teatro Creberg di Bergamo

A prescindere da me

Amori con le ali

Io sono l’altro

I giorni dello smarrimento (con Pier Cortese)

Nel blu

Una somma di piccole cose

Facciamo finta

Filosofia agricola

È non è

La promessa

Solo un uomo

Una buona idea

Indipendente

Ecco

Vince chi molla (piano solo)

Una mano sugli occhi

Costruire

Scotta

Tradizione e tradimento

Vento d’estate

Il negozio di antiquariato

Lasciarsi un giorno a Roma