NEGRITA: fotografie e scaletta del concerto al Teatro di Dispaly a Brescia

Foto di Andrea Ripamonti

Continua il tour “La Teatrale + Reser Celebration” per i Negrita che ieri sera si sono esibiti al Teatro Display a Brescia.

Il tour teatrale dei ragazzi aretini è ambientato in un palcoscenico allestito come un salotto, uno scenario inedito adatto alla loro esibizione acustica. Pau stesso comunque ha presentato questa veste inedita per loro, ma le apparenze ingannano e ha ricordato di rimanere seduti , per lo meno il più possibile ( detto ovviamente con una certa ironia )

La scaletta ( che potete consultare qui sotto dopo la galleria fotografica ) presenta moltissimi pezzi estratti da Reset, album che ha fatto conoscere il gruppo in lungo e in largo, grazie anche all’aiuto cinematografico di Aldo, Giovanni e Giacono ( Pau ha voluto ricordare con gratitudine anche questo fatto ). La serata è stata un’occasione per il gruppo, spesso tramite il loro frontman, di raccontare anneddoti, condividere momenti in cui sono state plasmate delle canzoni e di ringraziare i fan che da anni li seguono nei loro tour.

In questa veste inedita sono assolutamente capaci di rendere al meglio ogni loro pezzo, divertendo il pubblico e rendendo il teatro un ambiente meno formale più simile ad una location da concerti classica ( non si riesce a stare seduti con i Negrita e la voglia di correre verso il palco, di saltare e ballare si avverte sin dal primo accordo ).

Clicca qui per vedere le foto Negrita al Teatro Display di Brescia (o sfoglia la gallery qui sotto).

NEGRITA : la setlist del concerto al Teatro Display di Brescia

Ho imparato a sognare

Brucerò per te

Greta

Dannato vivere

Che rumore fa la felicità?

Il libro in una mano, la bomba nell’altra

Malavida en Bs. As.

Provo a difendermi

Fragile

Hollywood

Transalcolico

In ogni atomo

Magnolia

La tua canzone

Non torneranno più

Cambio

Il gioco

Radio Conga

Rotolando verso Sud

Gioia infinita