MOA HOLMSTEN: guarda le foto del concerto di Milano

Foto di Giorgia De Dato

La svedese Moa Holmsten, ex cantante della band metal Meldrum, ha fatto tappa al Serraglio di Milano per una serata totalmente dedicata a Bruce Springsteen.

Nel 2015 la cantante ha collaborato con Tony Naima per uno speciale album di cover springsteeniane dal titolo Bruised Arms & Broken Rhythm. Il disco include 14 brani che ripercorrono l’intera carriera di Springsteen, da pezzi meno noti fino ai suoi più grandi successi, così da coprire tutta la mappa dei generi musicali.

Moa, insieme alla sua band, riesce a catturare il pubblico con le sue personali interpretazioni e rielaborazioni delle canzoni del boss eseguite con grinta e passione.

“Abbiamo sempre avuto un grande rispetto per Bruce Springsteen, ma credo che il fatto di non essere dei fan di vecchia data sia stato fondamentale per lanciarci in questa impresa.

Potevamo scoprire canzoni nuove o riscoprire brani più vecchi e lavorarci con una prospettiva completamente nuova”.