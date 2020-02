MILKY CHANCE: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Marco Arici

Il duo folk rock dei Milky Chance è tornato in Italia per un nuovo concerto al Fabrique di Milano, per presentare il terzo album “Mind the Moon“.

Con quest’ultima fatica discografica i Milky Chance hanno definitivamente portato a termine la trasformazione da fenomeno pop a talentuosi cantautori. Le canzoni contenute nel disco, prodotto con Tobias Kuhn, sono sì orecchiabili, ma con una profondità per nulla scontata.

Il live è stato aperto dalla giovane Mavi Phoenix che ha scaldato il pubblico alla grande, il quale ha poi accolto con entusiasmo il duo dei musicisti, cantando ogni singola canzone dalla prima all’ultima. Dal canto loro i Milky Chance hanno garantito un live carico di energia e trasporto, con un magnifico gioco di luci che ben si combinavano con un muro di led alle loro spalle.

Clicca qui per vedere tutte le foto di Milky Chance in concerto a Milano (oppure sfoglia la gallery qui sotto)

MILKY CHANCE: la scaletta del concerto di Milano

Fallen

Right from here

Fado

Blossom

Cocoon

Down by the river

Daydreaming

Oh mama

The game

Long run

Loveland

Window

Flashed Junk Mind

Stolen Dance

Ego

Running

Sweet Sun